Спортивный директор «Феррари»: после 3-4 гонок мы перенаправим ресурсы на машину 2022 года

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал о планах команды на сезон-2021.

«2020 год был очень сложным, поэтому бороться за чемпионство в нынешнем сезоне нереально. Но «Феррари» настроена побороться за третье место, оставшись позади двух команд, которые будут биться за титул.



Опередить команды из середины пелотона — очень амбициозная цель, которую мы поставили себе после столь сложного сезона. В сезоне-2022 появится реальная возможность сделать скачок вперёд.



В этот сезоне мы будем искать компромисс между работой над машинами 2021 и 2022 года. Работы по доводке автомобиля будут в основном проходить во время первых трёх-четырёх гонок, потому что после них ресурсы будут направлены на автомобиль 2022 года. Вы увидите, что во всех автомобилях, начиная с середины сезона, не будет значительных изменений», — приводит слова Мекиса La Gazzetta dello Sport.