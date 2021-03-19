Спортивный директор «Феррари»: после 3-4 гонок мы перенаправим ресурсы на машину 2022 года

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал о планах команды на сезон-2021.
«2020 год был очень сложным, поэтому бороться за чемпионство в нынешнем сезоне нереально. Но «Феррари» настроена побороться за третье место, оставшись позади двух команд, которые будут биться за титул.
Опередить команды из середины пелотона — очень амбициозная цель, которую мы поставили себе после столь сложного сезона. В сезоне-2022 появится реальная возможность сделать скачок вперёд.
В этот сезоне мы будем искать компромисс между работой над машинами 2021 и 2022 года. Работы по доводке автомобиля будут в основном проходить во время первых трёх-четырёх гонок, потому что после них ресурсы будут направлены на автомобиль 2022 года. Вы увидите, что во всех автомобилях, начиная с середины сезона, не будет значительных изменений», — приводит слова Мекиса La Gazzetta dello Sport.
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