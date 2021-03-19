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Боттас: после гонки в Сочи в 2018 году думал о том, чтобы сдаться и уйти из Формулы-1

Боттас: после гонки в Сочи в 2018 году думал о том, чтобы сдаться и уйти из Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что хотел уйти из Формулы-1 после Гран-при России в Сочи в 2018 году. Напомним, тогда руководство команды приказало лидировавшему Боттасу пропустить вперёд напарника Льюиса Хэмилтона, лишив финна победы.

«Это была весьма тяжёлая гонка. Её было нелегко принять, я был достаточно зол. Если честно, я подумал: «Зачем я это делаю?» Я думал о том, чтобы сдаться и уйти из Ф-1. Сразу после гонки я сказал, что никогда больше этого не сделаю. Когда побеждает твой напарник, а ты занимаешь второе место, чувствуешь себя проигравшим. Я знаю, что не раз был вторым до этого, но я хотел доказать, что я не второй номер в команде.

В команде, даже если никто этого не признаёт, выделяют первый и второй номер. Возможно, это происходит неосознанно. Иногда членам команды стоит задаваться над вопросом: «Одинаково ли мы относимся к Льюису и Валттери?» — приводит слова Боттаса из документального сериала Drive to Survive Motor Sport Magazine.

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