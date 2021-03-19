Ральф Шумахер предупредил Мика, что ему будет нелегко победить Мазепина

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил перспективы пилота «Хааса», своего племянника Мика Шумахера в борьбе с напарником по команде Никитой Мазепиным. По его словам, победить россиянина будет непросто.

«Я по-прежнему считаю, что, кроме большой поддержки отца, у Никиты есть определённый талант и хорошая подготовка. Борьба с ним будет какой угодно, но только не лёгкой. Сейчас вопрос заключается в том, какой из новобранцев быстрее найдёт способ прибавить.

Мик уже знаком с командой, но всё же этот процесс занимает длительное время. Мы желаем Мику, чтобы он справился с внутрикомандной борьбой», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

Напомним, что Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.