Росберг: Ферстаппен как никогда близок к тому, чтобы обойти Хэмилтона

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что в 2021 году пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет наилучшие шансы за годы выступлений в Формуле-1, чтобы опередить действующего чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Шансы Льюиса всё ещё больше, потому что сложно представить, что кто-то сможет набрать больше очков, чем он, на протяжении всего сезона. Так что я бы действительно поставил на Хэмилтона. Но с точки зрения предсезонных тестов, Ферстаппен как никогда близок к тому, чтобы опередить Льюиса в чемпионате. На протяжении многих лет никто не подбирался к Хэмилтону так близко», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Напомним, по итогам официальных предсезонных тестов Макс Ферстаппен демонстрировал лучшие выступления в пелотоне.