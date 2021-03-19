Леклер рассказал о «странной атмосфере» в «Феррари» в 2020 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что на старте сезона-2020 в «Скудерии» царила странная атмосфера, вызванная неудачными выступлениями.
«На старте минувшего сезона в команде царила странная атмосфера. Мы осознавали реальность, что выступаем гораздо хуже, чем ожидали. Это было не лучшее время. Но очень скоро настрой поменялся. У нас появилась мотивация отыграться и вернуться на те позиции, на которых мы хотим быть», — приводит слова монегаска F1i.
Минувший сезон стал для «Феррари» одним из худших за многие годы. В Кубке Конструкторов команда заняла лишь шестое место. В 2021 году цвета «Скудерии» будет защищать Леклер и новичок команды Карлос Сайнс. Предсезонные тесты показали, что в «Феррари» преодолели часть проблем, которые мешали удачным выступлениям в 2020 году.
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