Экс-пилот Формулы-1 рассказал, как едва не умер от COVID-19

Бывший пилот Формулы-1 Тарсу Маркис, выступавший в составе «Минарди» в 1996-1997 годах, а также в 2001 году, рассказал, что едва не скончался от коронавируса.

«Думал, что всё будет в порядке. Я всегда был очень здоровым человеком. У меня хорошая диета, я физически активен. Думал, что со мной ничего не случится. Переживал только за родителей. Но уже через два часа после постановки диагноза мне было трудно дышать. Ещё через час я не мог дышать вовсе. Даже сейчас, разговаривая с вами, могу сказать, что мои лёгкие работают лишь на 30%.

Первые три-четыре дня в больнице были страшным сном. Я практически умирал. Это уничтожало. Мне постоянно давали препараты. Каждые три часа мне делали уколы, давали кортикостероиды. Я провёл без сна девять дней, использовал кислород на максимуме дозволенного.

Потом начал болеть живот, началась аллергия. Я до сих пор весь в пятнах, у меня чертовски болела голова. Вирус атаковал повсюду. Казалось, что он не отступит. Думал, что умру. Когда мне стало немного легче, боялся, что это ложный прогресс», — приводит слова бразильца Motorsport.