Бинотто — о двигателе образца 2019 года: в «Феррари» никогда не нарушали правил

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто настаивает, что «Скудерия» не нарушала технического регламента в 2019 году, невзирая на все обвинения конкурентов.
«Мы никогда не нарушали правил, это только слухи. Здесь больше нечего добавить, это закрытая тема», — приводит слова Бинотто GPblog со ссылкой на третий сезон сериала о Формуле-1 Drive to Survive.
Напомним, в 2019 году двигатель «Феррари» демонстрировал значительную мощь по сравнению с основными конкурентами. После того как в ФИА опубликовали новую директиву по расходу топлива, мощность силовой установки значительно упала. В результате конкуренты «Скудерии» потребовали расследования. В 2020 году «Феррари» и ФИА пришли к соглашению, детали которого не раскрывались. Тем не менее в минувшем сезоне в «Феррари» испытывали проблемы с мотором.
- 21 марта 2021
-
17:56
-
16:34
-
15:24
-
13:53
-
12:33
-
10:58
-
09:59
- 20 марта 2021
-
23:04
-
21:32
-
19:59
-
19:17
-
17:17
-
16:55
-
15:58
-
14:59
-
13:57
-
12:54
-
11:59
-
10:55
-
09:54
-
00:58
- 19 марта 2021
-
23:58
-
22:32
-
21:54
-
19:52
-
18:52
-
17:56
-
15:44
-
14:58
-
13:33
-
12:28
-
11:31
-
10:52
-
09:42
-
01:05