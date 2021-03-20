Бинотто — о двигателе образца 2019 года: в «Феррари» никогда не нарушали правил

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто настаивает, что «Скудерия» не нарушала технического регламента в 2019 году, невзирая на все обвинения конкурентов.

«Мы никогда не нарушали правил, это только слухи. Здесь больше нечего добавить, это закрытая тема», — приводит слова Бинотто GPblog со ссылкой на третий сезон сериала о Формуле-1 Drive to Survive.

Напомним, в 2019 году двигатель «Феррари» демонстрировал значительную мощь по сравнению с основными конкурентами. После того как в ФИА опубликовали новую директиву по расходу топлива, мощность силовой установки значительно упала. В результате конкуренты «Скудерии» потребовали расследования. В 2020 году «Феррари» и ФИА пришли к соглашению, детали которого не раскрывались. Тем не менее в минувшем сезоне в «Феррари» испытывали проблемы с мотором.