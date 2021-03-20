Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: больше никто не имеет права закрывать нам рты

Хэмилтон: больше никто не имеет права закрывать нам рты
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о правах человека и защите прав темнокожих. По его словам, он хочет запомниться как человек, «изменивший правила игры».

«Хочу ли я запомниться людям как пилот или как человек? Не знаю, я не думал об этом. Возможно, как человек, изменивший правила игры, как голос равенства. Сейчас мы живём в мире, где можем говорить более открыто. Больше никто не имеет права закрывать нам рты. Я думаю, это расширяет наши возможности», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Хэмилтон был главным агитатором в продвижении идей Black Lives Matter в Формуле-1. Недавно британец также встал на защиту ЛГБТ-сообществ от Католической церкви.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021