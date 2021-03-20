Хилл переживает, что Феттель по-прежнему не вернул себе былую уверенность

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл обеспокоен тем, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель по-прежнему не вернул себе уверенность. По словам британца, помочь в этом смогут удачные выступления в «Астон Мартин».
«Думаю, в «Феррари» Феттель выглядел дестабилизированным. Были политические игры, которые лишили его уверенности в себе, что повлияло и на пилотирование.
В ходе минувшего сезона у него были неудачные выступления, но в то же время были и сильные этапы. Это значит, что Феттель по-прежнему хорош. Если у него будет конкурентоспособная машина и он сможет сражаться за подиумы, есть шанс, что мы увидим лучшую версию Феттеля. Надеюсь, у него будет шанс восстановить уверенность в собственных силах. Иногда, глядя на него, кажется, что он не думает, что заслуживает своего места. Это то, что заставляет переживать», — приводит слова Хилла Racingnews365.
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