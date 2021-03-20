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«Хонда» надеется и дальше поставлять своих молодых пилотов программе «Ред Булл»

«Хонда» надеется и дальше поставлять своих молодых пилотов программе «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Управляющий директор «Хонды» Масаси Ямамото поделился ожиданиями от выступлений новобранца «Альфа Таури» в сезоне-2021 Юки Цуноды, а также выразил надежду, что японская компания и дальше сможет поставлять молодые кадры программе «Ред Булл».

«Сезон для Цуноды станет успешным при условии, что он будет набирать очки. Если представится шанс, хотел бы, чтобы он попал на подиум. Он новичок, но, думаю, что сможет составить достойную конкуренцию Пьеру Гасли.

Что касается дальнейшего партнёрства с «Ред Булл» в вопросе молодых гонщиков, мы будем это обсуждать. Сотрудничество продолжится. Хочу, чтобы подрастающие ребята могли достичь мечты. В 2021 году в Формуле-3 будет выступать Аюми Иваса. Это очень хороший пилот», — приводит слова Ямамото GPblog.

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