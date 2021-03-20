Ферстаппен: не считаю себя фаворитом, даже с самым плохим днищем «Мерседес» будет хорош

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не разделяет оптимизма ряда экспертов и болельщиков, которые после официальных предсезонных тестов Формулы-1 поспешили записать его в фавориты сезона. Нидерландец убеждён, что лучшие шансы на титул по-прежнему у «Мерседеса».
«Вы можете посмотреть на данные. Они проехали свой быстрейший круг, когда мотор работал на пониженном режиме мощности. Они быстры, в этом нет сомнений. Конечно, сейчас «Мерседес» пытается представить нас фаворитами. Потом они снова выйдут в лидеры и все скажут, какие они гении.
То же самое было в минувшем сезоне на некоторых этапах. В пятницу соперники говорили, что мы очень сильны. Но в глубине души я понимал, что суть не в этом. Потом в субботу «Мерседес» прибавлял, и все говорили, какое произошло чудо.
Я не считаю себя фаворитом. Если «Мерседес» настолько доминировал в последние семь лет, то даже если у него будет самое плохое днище, машина всё равно будет хороша. Так что для меня фаворитом является «Мерседес», — приводит слова нидерландца Motorsport.
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