Ферстаппен: не считаю себя фаворитом, даже с самым плохим днищем «Мерседес» будет хорош

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не разделяет оптимизма ряда экспертов и болельщиков, которые после официальных предсезонных тестов Формулы-1 поспешили записать его в фавориты сезона. Нидерландец убеждён, что лучшие шансы на титул по-прежнему у «Мерседеса».

«Вы можете посмотреть на данные. Они проехали свой быстрейший круг, когда мотор работал на пониженном режиме мощности. Они быстры, в этом нет сомнений. Конечно, сейчас «Мерседес» пытается представить нас фаворитами. Потом они снова выйдут в лидеры и все скажут, какие они гении.

То же самое было в минувшем сезоне на некоторых этапах. В пятницу соперники говорили, что мы очень сильны. Но в глубине души я понимал, что суть не в этом. Потом в субботу «Мерседес» прибавлял, и все говорили, какое произошло чудо.

Я не считаю себя фаворитом. Если «Мерседес» настолько доминировал в последние семь лет, то даже если у него будет самое плохое днище, машина всё равно будет хороша. Так что для меня фаворитом является «Мерседес», — приводит слова нидерландца Motorsport.