«Провёл несколько бессонных ночей». Риккардо рассказал, как решился на уход из «Рено»
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, насколько тяжело ему далось решение об уходе из «Рено» («Альпин»). О своём намерении перейти в «Макларен» австралиец заявил практически на старте сезона-2020.
«Задавал себе вопрос, смогу ли я побеждать, если все машины будут добираться до финиша? Мне было больно отвечать, но я понимал, что ответ будет отрицательным. В глубине души знал, что мне нужно уходить. Я провёл несколько бессонных ночей перед тем, как принять решение.
Я должен был также помнить о своём возрасте. Мне 31, я больше не могу позволить себе рискнуть ещё несколькими годами. Чувствовал, что «Макларен» в лучшем положении, нежели «Рено», именно потому принял такое решение», — приводит слова Риккардо GPblog.
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