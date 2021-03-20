«Провёл несколько бессонных ночей». Риккардо рассказал, как решился на уход из «Рено»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, насколько тяжело ему далось решение об уходе из «Рено» («Альпин»). О своём намерении перейти в «Макларен» австралиец заявил практически на старте сезона-2020.

«Задавал себе вопрос, смогу ли я побеждать, если все машины будут добираться до финиша? Мне было больно отвечать, но я понимал, что ответ будет отрицательным. В глубине души знал, что мне нужно уходить. Я провёл несколько бессонных ночей перед тем, как принять решение.

Я должен был также помнить о своём возрасте. Мне 31, я больше не могу позволить себе рискнуть ещё несколькими годами. Чувствовал, что «Макларен» в лучшем положении, нежели «Рено», именно потому принял такое решение», — приводит слова Риккардо GPblog.