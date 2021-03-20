Хорнер: недооценивать «Мерседес» было бы глупо, они могут отыграться

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о проблемах, с которыми столкнулся «Мерседес» перед новым сезоном. Во время предсезонных тестов в Бахрейне у немецкой команды возникли проблемы с болидом.
«Нас ждёт длинный сезон, но очень важно его удачно начать. «Мерседес» провёл тесты не так хорошо по своим стандартам, но мы говорим об очень сильной и квалифицированной команде. Недооценивать их было бы глупо, они могут отыграться. Мы уже видели это пару лет назад на тестах в Барселоне.
Здорово, что к старту сезона мы подходим с хорошим накатом и отличными впечатлениями от болида. Теперь мы можем думать о том, как сделать его быстрее, а не исправлять недостатки», — цитирует Хорнера Sky Sports.
Новый сезон Формулы-1 стартует в конце марта этапом в Бахрейне.
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