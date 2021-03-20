Росберг поставил бы деньги на то, что Ферстаппен выиграет Гран-при Бахрейна
Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг признался, что готов поставить собственные деньги на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на первом этапе нового сезона, который пройдёт в Бахрейне.
«Поднимите руки те, кто хочет увидеть нос «Ред Булл» впереди «Мерседеса» в первой гонке сезона! (Росберг тут же поднял руку). Для нашего вида спорта будет просто здорово, если «Ред Булл» сумеет вырваться вперёд, а «Мерседесу» придётся догонять.
Поставил бы я свои деньги на победу Ферстаппена? Безусловно!» — сказал Росберг в эфире Sky Sports.
Ферстаппен показал лучшее время в ходе предсезонных тестов в Бахрейне. У «Мерседеса» возникли некоторые сложности с болидом. Позднее в немецкой команде признались, что пока не знают причину технических проблем.
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