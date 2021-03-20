Риккардо пошутил о кадре с голым задом Боттаса

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо пошутил о появлении гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса в документальном сериале Drive to Survive. В одной из новых серий в кадре появился голый зад финского гонщика, который парится в сауне.
«Представьте, я не первый, кто комментирует это. Но я по-прежнему не знаю, какое у меня отношение к тому, что я видел ВСЕГО Боттаса в Drive to Survive», — написал Риккардо в своём «твиттере», сопродив запись смеющимися эмодзи.
Премьера третьего сезона сериала состоялась 19 марта.
Третий сезон будет посвящён соревнованиям 2020 года, которые ознаменовались негативным влиянием пандемии коронавируса.
Документальный сериал вышел в 2018 году. Некоторые пилоты уже высказывались о проекте Netflix. В частности, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал фильм за несоответствия и неточности.
Авторы фильма показали эксклюзивные кадры, сделанные во время гонок. Зрители могут заглянуть за кулисы мира Формулы-1. Каждый сезон состоит из 10 серий.
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