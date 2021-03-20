Шварцман: в прошлом сезоне могли добиться большего, бороться за титул до самого конца

Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман признался, что остался не удовлетворён собственными результатами в прошлом сезоне. Он занял четвёртое место в личном зачёте Формулы-2 в дебютном сезоне.
«Я не в полной мере удовлетворён тем, как всё сложилось. Я думаю, что мы могли добиться гораздо большего.
По крайней мере, могли побиться за титул до самого конца. Что-то просто пошло не так, мы проиграли много гонок, потеряли много очков.
Не знаю, сделала ли меня смерть отца более сильным человеком, не мне судить. Но я знаю, что это принесло много боли, лишило меня позитива в жизни.
Могу часами говорить, как на меня это повлияло, как я себя чувствовал. Не скрываю, что мне больно, это тяжело. И, конечно, эти события повлияли на меня и на результаты в прошлом сезоне. Когда теряешь какую-то часть пазла, всё рушится», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды Prema Racing.
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