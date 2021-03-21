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Шварцман: в новом сезоне планирую ездить хитрее, чтобы бороться за чемпионство

Шварцман: в новом сезоне планирую ездить хитрее, чтобы бороться за чемпионство
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0

Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман поделился ожиданиями от нового сезона. В прошлом году гонщик дебютировал в Формуле-2. По итогам сезона Шварцман занял в личном зачёте четвёртое место.

«Конечно, новый сезон будет для нас сложнее с точки зрения набора очков и стартовых позиций. Бороться в первой десятке, учитывая реверсивную решётку, будет непросто. Чтобы бороться за чемпионство, важно ездить хитрее, более стратегически. Это я и планирую делать.

На новых трассах преимущество водителей, которые выступают в Формуле-2 второй год, начнёт уменьшаться, поэтому ситуация близка к равной. Думаю, в целом разница между нами и новичками будет не такой большой», — приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema Racing.

Шварцман: в прошлом сезоне могли добиться большего, бороться за титул до самого конца
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