Шварцман: в новом сезоне планирую ездить хитрее, чтобы бороться за чемпионство
Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман поделился ожиданиями от нового сезона. В прошлом году гонщик дебютировал в Формуле-2. По итогам сезона Шварцман занял в личном зачёте четвёртое место.
«Конечно, новый сезон будет для нас сложнее с точки зрения набора очков и стартовых позиций. Бороться в первой десятке, учитывая реверсивную решётку, будет непросто. Чтобы бороться за чемпионство, важно ездить хитрее, более стратегически. Это я и планирую делать.
На новых трассах преимущество водителей, которые выступают в Формуле-2 второй год, начнёт уменьшаться, поэтому ситуация близка к равной. Думаю, в целом разница между нами и новичками будет не такой большой», — приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema Racing.
Шварцман: в прошлом сезоне могли добиться большего, бороться за титул до самого конца
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