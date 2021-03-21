Смедли: двигатель «Феррари» мог стать мощнее на 40 л.с., но по скорости этого не видно

Бывший гоночный инженер «Феррари» и директор Формулы-1 по статистическим системам Роб Смедли прокомментировал слухи о том, что во время межсезонья новый мотор «Скудерии» стал мощнее на 40 л.с.
«Это может быть правдой, но мы не видели этого в точках замера максимальной скорости во время предсезонных тестов. О производительности «Феррари» ничего неизвестно», — приводит слова Смедли журналист Джулиано Дукесса на своей странице в «Твиттере».
Об увеличении мощности двигателя «Феррари» говорили и пилоты. В частности, об этом сообщали гонщики «Альфа Ромео» и «Хааса», а также руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто. Новый болид команда опробовала на тестах в Бахрейне. Там пилот команды Карлос Сайнс-младший показал третье время. Он уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде.
- 21 марта 2021
-
17:56
-
16:34
-
15:24
-
13:53
-
12:33
-
10:58
-
09:59
- 20 марта 2021
-
23:04
-
21:32
-
19:59
-
19:17
-
17:17
-
16:55
-
15:58
-
14:59
-
13:57
-
12:54
-
11:59
-
10:55
-
09:54
-
00:58
- 19 марта 2021
-
23:58
-
22:32
-
21:54
-
19:52
-
18:52
-
17:56
-
15:44
-
14:58
-
13:33
-
12:28
-
11:31
-
10:52
-
09:42
-
01:05