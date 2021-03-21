Смедли: двигатель «Феррари» мог стать мощнее на 40 л.с., но по скорости этого не видно

Бывший гоночный инженер «Феррари» и директор Формулы-1 по статистическим системам Роб Смедли прокомментировал слухи о том, что во время межсезонья новый мотор «Скудерии» стал мощнее на 40 л.с.

«Это может быть правдой, но мы не видели этого в точках замера максимальной скорости во время предсезонных тестов. О производительности «Феррари» ничего неизвестно», — приводит слова Смедли журналист Джулиано Дукесса на своей странице в «Твиттере».

Об увеличении мощности двигателя «Феррари» говорили и пилоты. В частности, об этом сообщали гонщики «Альфа Ромео» и «Хааса», а также руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто. Новый болид команда опробовала на тестах в Бахрейне. Там пилот команды Карлос Сайнс-младший показал третье время. Он уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде.