Норрис не заметил большой разницы между моторами «Мерседеса» и «Рено»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от новой машины после предсезонных тестов.

«Многие ожидают больших отличий, но их не так уж много. Нам пришлось использовать много жетонов, чтобы поставить двигатель «Мерседеса», так что да, ситуация не идеальная. Но парни и девушки из «Макларена» действительно усердно работали над улучшениями в других местах.



Днище, о котором все говорили? Я даже не знал, что оно настолько особенное. А все продолжали говорить о том, насколько оно инновационное и непохожее на то, что сделали остальные команды.



В течение всего года мы будем пытаться довести автомобиль и улучшить его. Но в то же время он весьма похож на прошлогодний, и это хорошо.



Мы сделали маленький шаг вперёд, который, как мы надеемся, сделает нас немного более конкурентоспособными. Но я уверен, что все остальные тоже сделали шаг вперёд», — приводит слова Норриса Racingnews 365 со ссылкой на Sky Sports.