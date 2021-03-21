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Култхард: в новом сезоне Норрису будет непросто. Риккардо довольно безжалостен на трассе

Култхард: в новом сезоне Норрису будет непросто. Риккардо довольно безжалостен на трассе
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что пилоту «Макларена» Ландо Норрису в новом сезоне предстоит непростая борьба с напарником Даниэлем Риккардо.

«Это отличное испытание для Ландо. Карлос Сайнс был быстрым гонщиком, но довольно простым соперником. Знакомство с новым напарником — это часть знакомства с соперниками.

Что касается Даниэля, он довольно безжалостен на трассе. У него дух настоящего гонщика и есть некоторые преимущества, которое мы наблюдали, когда он выступал в одной команде с Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем.

Для Ландо это будет непростой период, но это также прекрасная возможность сделать шаг вперёд и показать, что он может бороться», — приводит слова Култхарда The Scottish Sun.

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