В «Альпин» объяснили, почему командам нет смысла скрывать новинки от соперников

Технический директор «Альпин» Пэт Фрай считает, что командам Формулы-1 нет смысла как можно дольше скрывать новые технические разработки перед стартом сезона.

«Думаю, в первую очередь это дело принципа — ты никогда ничего не отдаёшь просто так. Меня учили этому 30 лет, так что сейчас мне трудно что-то изменить. На самом деле я бы мог увидеть что-то в чужой машине, например, другую форму кузова или днище, и протестировать это в аэротрубе через два дня, а уже через неделю поставить в наш автомобиль.



Довольно легко отреагировать и посмотреть, есть ли у других команд что-то, что работает лучше, чем у всех остальных. Думаю, это просто природа Формулы-1, не так ли? Мы все думаем, что мы самые умные, и стараемся скрыть то, что делаем», — приводит слова Фрая Autosport.