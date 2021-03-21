В «Альпин» объяснили, почему командам нет смысла скрывать новинки от соперников

Технический директор «Альпин» Пэт Фрай считает, что командам Формулы-1 нет смысла как можно дольше скрывать новые технические разработки перед стартом сезона.
«Думаю, в первую очередь это дело принципа — ты никогда ничего не отдаёшь просто так. Меня учили этому 30 лет, так что сейчас мне трудно что-то изменить. На самом деле я бы мог увидеть что-то в чужой машине, например, другую форму кузова или днище, и протестировать это в аэротрубе через два дня, а уже через неделю поставить в наш автомобиль.
Довольно легко отреагировать и посмотреть, есть ли у других команд что-то, что работает лучше, чем у всех остальных. Думаю, это просто природа Формулы-1, не так ли? Мы все думаем, что мы самые умные, и стараемся скрыть то, что делаем», — приводит слова Фрая Autosport.
- 21 марта 2021
-
17:56
-
16:34
-
15:24
-
13:53
-
12:33
-
10:58
-
09:59
- 20 марта 2021
-
23:04
-
21:32
-
19:59
-
19:17
-
17:17
-
16:55
-
15:58
-
14:59
-
13:57
-
12:54
-
11:59
-
10:55
-
09:54
-
00:58
- 19 марта 2021
-
23:58
-
22:32
-
21:54
-
19:52
-
18:52
-
17:56
-
15:44
-
14:58
-
13:33
-
12:28
-
11:31
-
10:52
-
09:42
-
01:05