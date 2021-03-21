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В «Альпин» объяснили, почему командам нет смысла скрывать новинки от соперников

В «Альпин» объяснили, почему командам нет смысла скрывать новинки от соперников
Авто / Формула-1 0
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Технический директор «Альпин» Пэт Фрай считает, что командам Формулы-1 нет смысла как можно дольше скрывать новые технические разработки перед стартом сезона.

«Думаю, в первую очередь это дело принципа — ты никогда ничего не отдаёшь просто так. Меня учили этому 30 лет, так что сейчас мне трудно что-то изменить. На самом деле я бы мог увидеть что-то в чужой машине, например, другую форму кузова или днище, и протестировать это в аэротрубе через два дня, а уже через неделю поставить в наш автомобиль.

Довольно легко отреагировать и посмотреть, есть ли у других команд что-то, что работает лучше, чем у всех остальных. Думаю, это просто природа Формулы-1, не так ли? Мы все думаем, что мы самые умные, и стараемся скрыть то, что делаем», — приводит слова Фрая Autosport.

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