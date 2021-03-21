Алонсо: одним из испытаний в новом сезоне станет календарь с 23 гонками

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего сезона, в котором состоятся 23 Гран-при.
«Одним из испытаний в этом году не только для меня, но и для нашей команды, и всех в паддоке станет календарь с 23 гонками. Мы все должны иметь это число в виду, потому что пилотам нужно стараться по возможности экономить энергию в течение года.
Даже если чувствуешь себя свежим в июне, августе или сентябре, чем больше энергии экономишь, тем лучше ты будешь в ноябре и декабре.
Решётка очень конкурентоспособна на данный момент, так что мы должны будем максимизировать нашу эффективность и не утомлять себя больше, чем это необходимо.
Мы должны будем стремиться к идеальному выступлению каждые выходные, если хотим набрать хорошие очки», — приводит слова Алонсо F1i со ссылкой на DAZN.
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