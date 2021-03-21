Ральф Шумахер: у Боттаса нет шансов бороться с Хэмилтоном на протяжении сезона

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о гонщике «Мерседеса» Валттери Боттасе. По его словам, у финна нет шансов на то, чтобы навязать борьбу напарнику по команде Льюису Хэмилтону на протяжении всего чемпионата.
«В ходе сезона будут этапы, на которых Валттери будет выглядеть отлично. Но, с точки зрения всего сезона, у него нет шансов на то, чтобы бороться с Хэмилтоном. Он недостаточно стабилен для этого. Он допускает больше ошибок в ходе сезона, вы могли видеть это в 2020 году, когда ближе к концу чемпионата он провалил несколько стартов.
Нико Росберг в 2016 году доказал, что Хэмилтона можно победить в гонке за титул. Но Хэмилтон также извлёк уроки из той ситуации. Именно потому он больше не допустит, чтобы пилот, которого считают более слабым, опередил его», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.
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