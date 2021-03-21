Норрис предположил, что Сайнс жалеет о переходе в «Феррари»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ещё в ходе минувшего сезона предположил, что Карлос Сайнс пожалел о подписании контракта с «Феррари». Соответствующее заявление от британца можно было услышать в одном из эпизодов сериала о Формуле-1 от Netflix.

«В 2019 году «Феррари» всё ещё боролась за подиумы. А в 2020 году они порой являются лишь седьмой командой. Можно предположить, что Карлос принял одно из худших решений, которые только можно было. Вероятно, он жалеет. Даже если он не говорит об этом вслух, он жалеет», — приводит слова Норриса со ссылкой на сериал Nextgen-Auto.

Того же мнения придерживается и босс «Макларена» Зак Браун.



«Думаю, Карлос частично жалеет об уходе из «Макларена», — сказал функционер.

Напомним, о подписании контракта Карлоса с «Феррари» на 2021 год стало известно на старте минувшего сезона. «Скудерия» провалила 2020 год, на этом фоне Сайнсу часто задавали вопрос, не жалеет ли он об уходе из «Макларена».