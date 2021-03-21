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Ральф Шумахер: «Ред Булл» строится вокруг Ферстаппена, Пересу потребуется время

Ральф Шумахер: «Ред Булл» строится вокруг Ферстаппена, Пересу потребуется время
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1, а ныне известный обозреватель и эксперт Ральф Шумахер поделился мыслями о перспективах Серхио Переса в «Ред Булл». По словам немца, Перес не будет уступать Максу Ферстаппену так много, как Александер Албон. Вместе с тем Шумахер отметил, что вся команда строится вокруг Макса, так что Пересу на адаптацию потребуется время.

«Станет ли Перес следующей жертвой Ферстаппена? Макс очень талантлив, это даже не вызывает вопросов. Но, невзирая на это, верю, что Перес будет к нему ближе, чем тот же Албон в 2020 году.

Вместе с тем Серхио потребуется некоторое время, чтобы суметь выжимать максимум из болида. Одно очевидно — вся машина и команда выстраивается вокруг Макса Ферстаппена», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.

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