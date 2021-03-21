Мазепин на велосипеде проехался на трассе в Бахрейне

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин продолжает поддерживать кондиции в преддверии старта сезона. На своей странице в «Инстаграме» он разместил видео, на котором наматывает круги на велосипеде на автодроме «Сахир».

«Первые круги в Бахрейне», — написал Мазепин.

Соответствующее видео доступно на странице пилота в социальной сети.

Напомним, минувший сезон Мазепин провёл в Формуле-2, заняв по итогам чемпионата пятое место. Напарником Никиты в «Хаасе» станет чемпион Ф-2 минувшего года Мик Шумахер. Таким образом, команда «Хаас» станет единственной, в составе которой оба пилота будут новичками. Титульным спонсором «Хааса» в новом сезоне будет компания «Уралкалий», которой владеет Дмитрий Мазепин.