Мазепин на велосипеде проехался на трассе в Бахрейне
Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин продолжает поддерживать кондиции в преддверии старта сезона. На своей странице в «Инстаграме» он разместил видео, на котором наматывает круги на велосипеде на автодроме «Сахир».
«Первые круги в Бахрейне», — написал Мазепин.
Соответствующее видео доступно на странице пилота в социальной сети.
Напомним, минувший сезон Мазепин провёл в Формуле-2, заняв по итогам чемпионата пятое место. Напарником Никиты в «Хаасе» станет чемпион Ф-2 минувшего года Мик Шумахер. Таким образом, команда «Хаас» станет единственной, в составе которой оба пилота будут новичками. Титульным спонсором «Хааса» в новом сезоне будет компания «Уралкалий», которой владеет Дмитрий Мазепин.
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