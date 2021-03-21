Мазепин назвал самое важное для себя приложение в смартфоне

Пилот «Хааса» Никита Мазепин пообщался с напарником по команде Миком Шумахером, ответив на несколько забавных вопросов. Когда немец спросил у Мазепина, без какого приложения в смартфоне он не представляет свою жизнь, Никита признался, что это мессенджер WhatsApp.

«Я бы не смог без WhatsApp. Честно, не знаю, что бы без него делал. Не могу без него жить. Я очень зависим от переписки. Если меня лишить WhatsApp, я просто словно потеряюсь. Если бы этого приложения не стало, мне бы пришлось привыкать, но давай представим, что мы живём в идеальном мире», — сказал Мазепин на видео, размещённом на канале команды «Хаас» в YouTube.

Напомним, Мик Шумахер и Никита Мазепин проведут первый сезон в Формуле-1. В 2020 году оба пилота выступали в Ф-2.