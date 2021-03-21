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В «Мерседесе» сделали заявление по поводу борьбы с расизмом

В «Мерседесе» сделали заявление по поводу борьбы с расизмом
Авто / Формула-1 0

21 марта в мире отмечается Международный день борьбы с расизмом. В связи с этим команда Формулы-1 «Мерседес» выступила с заявлением, в очередной раз подчеркнув, что стоит на жёстких антирасистских позициях.

«Расизму и дискриминации нет места в нашем обществе, нашем спорте и нашей команде. Это одно из основополагающих убеждений «Мерседеса». Мы стремимся развивать глобальную культуру уважения и равенства. Каждый из нас готов выступить против расовых предрассудков», — говорится в заявлении пресс-службы команды, размещённом на её официальной странице в «Твиттере».

Напомним, пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира и действующий чемпион Льюис Хэмилтон является одним из самых ярых противников расовой дискриминации.

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