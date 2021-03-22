Блэйни выиграл гонку NASCAR в Атланте

В Атланте (Джорджия, США) завершился очередной этап гонок NASCAR. Победителем соревнований стал Райан Блэйни из команды Team Penske. Он в самой концовке сумел вырваться в лидеры и сохранить преимущество.
На протяжении 269 кругов из 325 лидировал Кайл Ларссон. Но за восемь кругов до конца его опередил Блэйни. Ларссон в итоге стал вторым. Тройку лучших замкнул Алекс Боумэн.
Блэйни одержал первую победу в карьере на треке в Атланте. Он уже в пятый раз в карьере выигрывает этап NASCAR. Примечательно, что в нынешнем сезоне на всех шести этапах серии были разные победители. Но пять этапов из шести выиграли пилоты, управлявшие машинами «Форд».
В общем зачёте лидирует Дэнни Хэмлин, набравший 277 очков. Ларссон занимает второе место (234), а Джоуи Логано (214) — третье.
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