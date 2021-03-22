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Росберг: Ферстаппен и Хэмилтон находятся на другом уровне, чем другие пилоты

Росберг: Ферстаппен и Хэмилтон находятся на другом уровне, чем другие пилоты
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился ожиданиями от нового сезона. По мнению экс-чемпиона мира, вмешаться в борьбу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена кому-либо будет не под силу.

«Каждый год бывают такие гонки, когда начинаешь думать, что Боттас способен побороться с Льюисом. Но затем Хэмилтон возвращается, а Боттас вновь уходит куда-то в тень. Я никогда не скажу, что Боттас неспособен навязать борьбу Хэмилтону, ведь он иногда побеждает Льюиса. Но на дистанции ему это не удаётся сделать.

Думаю, что в этом году побороться может и Серхио Перес. Тем не менее Ферстаппен и Хэмилтон находятся на другом уровне, чем другие пилоты. Макс очень силён, он сейчас на уровне Хэмилтона.

Тем не менее я бы снова поставил на Льюиса. Также можно поставить небольшую сумму на Ферстаппена в качестве подстраховки», — цитирует Росберга La Gazzetta dello Sport.

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