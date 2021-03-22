«Добро пожаловать в Россию». Сотрудника «Мерседеса» задержали во время этапа Ф-1 в Сочи

В третьем сезоне документального сериала про Формулу-1 Drive to Survive появился забавный эпизод, в котором рассказывается об аресте сотрудника «Мерседеса» во время Гран-при России. В сериал попал диалог тест-инженера «Мерседеса» Доминика Рифстала и гонщика команды Валттери Боттаса.

«Не рекомендую кататься здесь на велосипеде», — сказал Рифстал.

«Ты ездил в горы?» — спросил Боттас

«Да, и меня задержали. Похоже, я заехал на территорию военной базы. Они остановили меня, забрали мой паспорт. А ещё за мной гналась бродячая собака», — ответил инженер.

«Добро пожаловать в Россию», — пошутил в ответ Боттас.

Документальный сериал вышел в 2018 году. Некоторые пилоты уже высказывались о проекте Netflix. В частности, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал фильм за несоответствия и неточности.



Авторы фильма показали эксклюзивные кадры, сделанные во время гонок. Зрители могут заглянуть за кулисы мира Формулы-1. Каждый сезон состоит из 10 серий.