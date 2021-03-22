Состоялся финал первого этапа Всероссийского чемпионата по Forza Motorsport

21 марта прошёл финал первого этапа Всероссийского чемпионата по Forza Motorsport. Победителем соревнований стал Кирилл Колибаба из Молдовы. Второе место занял Богдан Строганов из Краснодара, а тройку лучших замкнул пермяк Александр Мочалов.
Участники первого этапа Forza Motorsport 2020 соревновались на трассе Mugello и официальном автомобиле гонки – BMW M8 GTE
Призёры этапа:
1. Кирилл Колибаба (Молдова, Кишинёв) — DieselMD
2. Богдан Строганов (Краснодар) — IRC lillyrat
3. Александр Мочалов (Пермь) — Jolygolf 345
Прямую трансляцию первого этапа можно посмотреть тут.
Регистрация на второй онлайн-этап чемпионата открыта.
Отборочные пройдут с 14 по 16 апреля, финал – 18 апреля. Участие бесплатное.
Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Все подробности на www.rusforza.com
Стример Olyashaa об участии в чемпионате Forza Motorsport:
«Мне на самом деле очень понравилось. Для человека, который не очень хорошо справляется с гонками, я проехала неплохо. Мы с Ваней Усовичем держали весь состав на плечах. Буквально слева стоял Ваня, справа я, и все ребята были над нами. Очень крутой чемпионат, всем участвовать!»
Партнёры чемпионата:
Официальный партнер: Black Monster Energy – мировой производитель энергетических напитков.
Официальный автомобиль: BMW
Официальный партнер: Pringles
Официальная платформа: XBOX. Бука – официальный дистрибутор.
Официальные дисплеи: Samsung.
Официальный партнер: Lamoda
Официальные шины: Hankook.
Официальные рули и гарнитуры: Thrustmaster.
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