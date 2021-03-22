Штайнер признал, что «Хаасу» будет трудно набрать очки в этом сезоне Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о целях команды на сезон. Ранее в «Хаасе» сообщили, что не планируют дорабатывать болид 2021 года, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону 2022 года.

«Я думаю, что у нас есть некоторые вещи, которые будут мотивировать нас в течение года. В нашей команде два молодых пилота, нам нужно их развивать. Мы этим и будем заниматься в течение года. Это будет волнительно, я уверен.

А затем появится свет в конце тоннеля, будет приближаться 2022 год, когда мы вновь покажем всю свою силу. Мы сделали шаг назад, чтобы потом совершить два шага вперёд. Конечно, сезон будет трудным, но, как мне кажется, мы способны его с честью выдержать. Мы готовы к 23 гонкам.

Что можно будет назвать успешным сезоном? Я бы просто надеялся, что наши молодые пилоты смогут как можно лучше научиться и подготовиться к следующему году. Если мы сможем набрать очко или два на каком-то из этапов, это будет фантастическим результатом. Но мы реалистично относимся к ситуации. Нам будет сложно набрать очки. Я буду счастлив до тех пор, пока мы будем учиться и прибавлять», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».