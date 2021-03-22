Мазепин признался, что до сих пор не может поверить в скорый дебют в Формуле-1

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от нового сезона. Ему предстоит дебютировать в Формуле-1.

«Пришло ли осознание, что совсем скоро состоится первый Гран-при? Нет, пока нет. Конечно, я понимаю, что уже через несколько дней всё начнётся. Но по-прежнему всё это кажется нереальным, ведь ожидание было таким длительным. Надеюсь, всё пройдёт гладко. Думаю, что я готов. Никаких сомнений.

Как себя чувствую, учитывая, что выйду на старт вместе с Хэмилтоном, Алонсо и Феттелем? Конечно, это просто нереально, что я окажусь с ними на одной трассе. Я следил за этими ребятами по ТВ, наблюдал за их успехами и достижениями с юных лет. Я – большой поклонник Формулы-1. Каждое воскресенье сидел и смотрел гонки по телевизору. Надеюсь, что смогу многому у них научиться», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».