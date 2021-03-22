Ферстаппен: «Мерседес» остаётся фаворитом. И как может быть по-другому?

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от нового сезона. Гонщик из Нидерландов показал лучшее время в Бахрейне в ходе предсезонных тестов. Несмотря на это Ферстаппен назвал «Мерседес» фаворитом сезона.

«Безусловно, тесты прошли для нас позитивно, можно быть довольным количеством кругов, которые мы проехали, пониманием болида. Но сделать однозначные выводы о готовности болида нельзя.

Я понимаю, что люди впечатлены. Они считают, что мы говорим это просто так, но «Мерседес» остаётся фаворитом. И как может быть по-другому, когда они семь лет подряд выигрывают чемпионат?

Думаю, в «Мерседесе» тоже хотят, чтобы люди считали нас фаворитами, чтобы на нас было давление. Но мы сосредоточены на своей работе. Можете быть уверены, что каждый человек в нашей команде и в «Хонде» прикладывает все усилия, чтобы победить «Мерседес» и другие команды.

Каждый новый сезон я рассматриваю, как новую возможность победить. Но мы были бы глупцами, если бы решили, что это будет легко. Также по тестам мы не должны делать выводы, что находимся впереди», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».