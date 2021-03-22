Тото Вольф: наш новый болид — это маленькая токсичная дива, которую мы ещё не поняли
Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах нового болида, возникших во время проведения предсезонных тестов в Бахрейне.
«Думаю, мы использовали наибольшее количество топлива, но, несмотря на это, машина вела себя немного токсично и была, откровенно говоря, нестабильной, особенно при сильном ветре. Похоже, W12 — это маленькая дива, как машина двухлетней давности, которую мы ещё не поняли.
Тот факт, что у нас было всего несколько дней тестов, конечно же, не сыграл нам на руку. Мы ещё не поняли машину так, как нам хочется.
У нас есть несколько небольших проблем, которые мы должны решить, так что мы определённо не так подготовлены, как в предыдущие годы», — приводит слова Вольфа F1i со ссылкой на ORF.
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