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Тото Вольф: наш новый болид — это маленькая токсичная дива, которую мы ещё не поняли

Тото Вольф: наш новый болид — это маленькая токсичная дива, которую мы ещё не поняли
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах нового болида, возникших во время проведения предсезонных тестов в Бахрейне.

«Думаю, мы использовали наибольшее количество топлива, но, несмотря на это, машина вела себя немного токсично и была, откровенно говоря, нестабильной, особенно при сильном ветре. Похоже, W12 — это маленькая дива, как машина двухлетней давности, которую мы ещё не поняли.

Тот факт, что у нас было всего несколько дней тестов, конечно же, не сыграл нам на руку. Мы ещё не поняли машину так, как нам хочется.

У нас есть несколько небольших проблем, которые мы должны решить, так что мы определённо не так подготовлены, как в предыдущие годы», — приводит слова Вольфа F1i со ссылкой на ORF.

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