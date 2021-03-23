Сайнс не боится повторить судьбу Феттеля в «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что не боится повторить путь Себастьяна Феттеля в «Феррари». В минувшем сезоне итальянская команда заняла лишь шестое место в Кубке Конструкторов, а Феттель перешёл в «Астон Мартин».
«Я не боюсь, что со мной произойдёт что-то такое. И не считаю, что «Феррари» поглотила Феттеля. Я знаю, что многие люди так думают. Они говорят, что команда его поглотила и уничтожила, но это не так, по крайней мере, в моём случае.
Феттель провёл здесь пять лет. Он одержал 11 побед, у него было много подиумов. Поэтому я не считаю, что уместно говорить в негативных тонах о влиянии команды на него. Феттель должен гордиться тем, чего он добился в «Феррари».
Я не думаю, что меня взяли вторым пилотом. Посмотрим, чего в итоге мне удастся добиться в команде. И пока не думаю о том, что будет через 4-5 лет. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в топ-5 или на подиум в Бахрейне», — цитирует Сайнса GrandPX.
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