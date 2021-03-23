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Экклстоун: Black Lives Matter использует Хэмилтона

Экклстоун: Black Lives Matter использует Хэмилтона
Авто / Формула-1 0
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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением об антирасистских акциях в «Королевских гонках». По словам Экклстоуна, он бы не допустил использования Формулы-1 в политических целях. Также бизнесмен предположил, что движение Black Lives Matter использует пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Если бы я оставался в Формуле-1, никогда бы не надевал футболки с антирасистскими лозунгами, это точно. Также я не разрешил бы вставать на одно колено.

Я согласен, что мы должны давать больше возможностей представителям других рас. Но не забывайте, я был первым, кто дал возможность чёрному парню выступать в Формуле-1. И я поддерживал его. Я поддерживал множество чёрных. Но, конечно, у Льюиса может быть своё мнение.

Я уже говорил его отцу: «Льюису нужно быть осторожным». Его используют люди из Black Lives Matter. Он даёт им много денег, никто не знает, на что они тратятся», — цитирует Экклстоуна The Telegraph.

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