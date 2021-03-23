Штайнер: Мазепина пытаются выставить плохим парнем, хотя он им не является

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о пилотах команды россиянине Никите Мазепине и немце Мике Шумахере. Им обоим предстоит дебютировать в Формуле-1. По словам Штайнера, имидж плохого парня Мазепину создали СМИ, а сам он таковым не является. Россиянина активно критиковали после скандального ролика, который он опубликовал в соцсетях. Там Мазепин приставал в машине к девушке. Хоть видео и носило шуточный характер, многие фанаты Формулы-1 даже требовали исключить его из «Королевских гонок».
«Мик — отличный парень, приятный, трудолюбивый. Мазепина пытаются выставить плохим парнем, хотя он им не является. Никита более эмоционален. Он более агрессивен и прямолинеен, чем Мик. Эти качества видны не только в общении, но и в стиле пилотироваия.
У них уважительные отношения, хоть ребят и нельзя назвать лучшими друзьями. Впрочем, необязательно быть друзьями, главное — уважать друг друга», — цитирует Штайнера Motorsport.
- 23 марта 2021
-
13:03
-
11:49
-
10:22
-
09:32
- 22 марта 2021
-
23:51
-
22:55
-
21:27
-
20:36
-
19:50
-
18:21
-
17:39
-
16:06
-
15:52
-
14:53
-
14:35
-
13:18
-
12:31
-
11:37
-
11:09
-
10:03
-
09:29
-
01:10
- 21 марта 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:58
-
19:59
-
18:43
-
17:56
-
16:34
-
15:24
-
13:53
-
12:33
-
10:58
-
09:59