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Штайнер: Мазепина пытаются выставить плохим парнем, хотя он им не является

Штайнер: Мазепина пытаются выставить плохим парнем, хотя он им не является
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о пилотах команды россиянине Никите Мазепине и немце Мике Шумахере. Им обоим предстоит дебютировать в Формуле-1. По словам Штайнера, имидж плохого парня Мазепину создали СМИ, а сам он таковым не является. Россиянина активно критиковали после скандального ролика, который он опубликовал в соцсетях. Там Мазепин приставал в машине к девушке. Хоть видео и носило шуточный характер, многие фанаты Формулы-1 даже требовали исключить его из «Королевских гонок».

«Мик — отличный парень, приятный, трудолюбивый. Мазепина пытаются выставить плохим парнем, хотя он им не является. Никита более эмоционален. Он более агрессивен и прямолинеен, чем Мик. Эти качества видны не только в общении, но и в стиле пилотироваия.

У них уважительные отношения, хоть ребят и нельзя назвать лучшими друзьями. Впрочем, необязательно быть друзьями, главное — уважать друг друга», — цитирует Штайнера Motorsport.

Мазепин признался, что до сих пор не может поверить в скорый дебют в Формуле-1
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