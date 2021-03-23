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Как вы стали смотреть Формулу-1? Вспомните свой первый Гран-при и эмоции

Как вы стали смотреть Формулу-1? Вспомните свой первый Гран-при и эмоции
Авто / Формула-1

В эти выходные стартует новый сезон Формулы-1 — с 26 по 28 марта пройдёт Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Перед стартом чемпионата мы решили поинтересоваться у вас, болельщиков: как вы стали следить за Формулой-1 и смотреть телетрансляции?

Расскажите, заполнив форму ниже, как вы узнали о существовании Формулы-1 и какой Гран-при стал для вас первым. Сразу ли вы прониклись гонками, что вас привлекло, а что выглядело непонятным и странным? Чем запомнилась ваша первая гонка?

Делитесь в форме чувствами и эмоциями, а мы обязательно прочитаем ваши ответы и опубликуем самые интересные. Только, пожалуйста, без мата и оскорблений – истории с нецензурными словами не пройдут модерацию.

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