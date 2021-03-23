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Организаторы «Инди-500» намерены продать 250 тысяч билетов, несмотря на пандемию

Организаторы «Инди-500» намерены продать 250 тысяч билетов, несмотря на пандемию
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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Владелец трассы в Индианаполисе Роджер Пенске поделился своими ожиданиями относительно посещаемости «Инди-500», которая пройдёт 30 мая. Роджер утверждает, что в этом году гонка состоится со зрителями, однако количество зависит от ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В прошлом году «Инди-500» проводили при пустых трибунах.

«Мы не делаем никаких прогнозов, потому что сегодня я могу сказать что угодно, а завтра это окажется неправдой. Мы уже продали больше 170 тысяч билетов, а наша цель – 250 тысяч. По крайней мере, мы на это рассчитываем. Мы же не в помещении, а на самом большом стадионе мира.

Всё зависит от ограничений, которые будут выдвигаться Центром по контролю и профилактике заболеваний, мэром и губернатором, поэтому я не хочу называть каких-то конкретных цифр», — цитирует Пенске Associated Press.

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