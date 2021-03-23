Вильнёв: «Мерседесу» пойдёт на пользу завоевание титула без Хэмилтона

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о ситуации вокруг «Мерседеса» и лидера немецкой команды Льюиса Хэмилтона. По словам канадца, «Мерседесу» бы пошло на пользу, если титул команде принесёт не британец, а кто-нибудь другой.
«Наличие Хэмилтона в команде многое даёт «Мерседесу», но на данный момент победы Льюиса больше повышают его личный престиж, а не престиж команды. Именно так всё воспринимается. Что действительно пошло бы на польз у«Мерседесу», так это то, если бы титул завоевал для неё не Хэмилтон, а кто-то другой.
Что касается долгих переговоров по контракту, очевидно, что стороны не могли прийти к согласию. Это касалось или финансов, или социальных тем. Из того, что мы поняли, Льюис хотел работать меньше, но получать больше. Но этот бизнес так не работает», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.
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