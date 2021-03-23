Сайнс рассказал, что в 2014 году получил от Феттеля письмо с благодарностью

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что испытывает огромное уважение к четырёхкратному чемпиону мира в составе «Ред Булл», а также экс-гонщику «Скудерии» Себастьяну Феттелю. В частности испанец рассказал, как на заре карьеры получил письмо с благодарностью от Феттеля, который уже тогда был одним из самых титулованных в истории.
«Я испытываю огромное уважение к Феттелю. Думаю, он из тех гонщиков, кто задал тон эре в Формуле-1, и последние трудности не меняют этого факта. Расскажу вам одну историю. Это случилось, когда Себастьян уходил из «Ред Булл». Я тогда работал для команды на симуляторе, он отправил мне письмо.
Он считал, что та работа, которую я делал для него на симуляторе, очень важна. Феттель был настолько учтив, что отправил письма с тёплыми словами всем членам команды, и все эти письма были разные.
Он знал, что в четыре часа утра я садился за симулятор и проводил много часов, чтобы помочь ему с настройками перед этапом в Австралии. Феттель оказался достаточно добр, чтобы поблагодарить меня за эти часы работы. С тех пор я испытываю к нему огромное уважение», — приводит слова Сайнса Motorsport.
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