Грожан предположил, что у Хэмилтона и «Мерседеса» были финансовые разногласия

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан предположил, с чем была связана задержка в подписании нового контракта между «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном. По словам француза, стороны не могли уладить финансовые разногласия.

«Льюис говорил, что хочет продолжать, что он счастлив быть в Формуле-1. В таком случае, если контракт не был подписан сразу, то лишь из-за финансовых разногласий. Полагаю, что Хэмилтон хотел прибавки.

Это единственная причина, почему переговоры так затянулись. На бумаге «Мерседес» хотел продолжить сотрудничество с Хэмилтоном, а Льюис хотел оставаться с командой. Так что, на мой взгляд, дело было в финансовой составляющей», — приводит слова Грожана PlanetF1.

Напомним, Хэмилтон и «Мерседес» в феврале объявили о подписании контракта ещё на один год.