Запашный жёстко ответил Хэмилтону, который отреагировал на драку слонов в Казанском цирке

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на критику семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона по отношению к цирковому искусству, которую британец выразил после драки слонов в Казанском цирке.

«Мне плевать на Льюиса Хэмилтона. Я, как и Владимир Владимирович Путин, желаю всем здоровья. Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», — приводит слова Запашного Sport24.

Хэмилтон является известным активистом. Он по этическим причинам отказался от употребления мяса, став вегетарианцем.