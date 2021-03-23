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Алонсо «ждёт сюрпризов», когда все команды покажут свой реальный темп

Алонсо «ждёт сюрпризов», когда все команды покажут свой реальный темп
Авто / Формула-1 0
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Двукратный чемпион мира, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо полагает, что на старте сезона болельщики столкнутся с несколькими неожиданностями. Испанец отметил, что расклад сил будет ясен лишь после квалификации Гран-при Бахрейна.

«На тестах нам удалость проехать большую дистанцию, это важно, появляется возможность отталкиваться от этого на весь сезон. Нам удалось выполнить всю тестовую программу за три дня, так что мы довольны.

Что касается скорости, то говорить по этому поводу что-то ещё слишком рано. Думаю, мы не узнаем реальный расклад сил на стартовой решётке до тех пор, пока машины не появятся на трассе в субботу. Тогда они будут ехать с минимальным количеством топлива, на быстрейшей резине и с полной мощностью мотора. Ожидаю несколько сюрпризов», — приводит слова испанца RaceFans.

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