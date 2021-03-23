Васильев: Мазепин станет новой звездой и будет популярнее Квята

Известный российский гонщик Алексей Васильев поделился мыслями о перспективах новобранца Формулы-1, пилота «Хааса» Никиты Мазепина. По словам специалиста, молодой спортсмен превзойдёт напарника по команде Мика Шумахера. Кроме того, Васильев считает, что у Мазепина есть шансы стать настоящей звездой.

«Не нужно обращать внимания на эту предсезонную статистику. Что же касается «Хааса», который ставят на последнее место в этом рейтинге, — то это всё неправда, это не больше чем выдумки журналистов. Я же ставлю «Хаас» на 3-4 место среди команд.

Я верю в то, что молодые и амбициозные парни даже на не очень быстрых машинах способны достигать хороших результатов. Конечно, Мазепин заработает первые очки в Формуле-1.

Я уверен в том, что он будет выступать лучше своего напарника Мика Шумахера, всегда будет приковывать внимание болельщиков. Мое мнение — он станет новой звездой, а узнаваемость и популярность у него будет выше, чем у Квята, Петрова и Сироткина», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».