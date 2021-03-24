Хэмилтон не против отказа от церемонии преклонения колена перед гонками Формулы-1

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, который проявляет наибольшую активность в борьбе с расовой дискриминацией среди всех гонщиков Ф-1, заявил, что он не против отказа от церемонии преклонения колена перед гонками Формулы-1.

Такая форма выражения солидарности с борцами против расовой несправедливости появилась в минувшем сезоне, но не каждый пилот был готов её поддержать ввиду личных ощущений и культурных ценностей.

«Не думаю, что коленопреклонение самая важная вещь. Важно то, что мы делаем за кулисами, какие положительные изменения мы привносим. Посмотрим, как мы сможем работать вместе, чтобы наш спорт занял лидирующие позиции в этом вопросе», — приводит слова британского спортсмена Daily Mail.