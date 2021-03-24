Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

От пилотов Формулы-1 не потребуют преклонять колено при поддержке акции против расизма

От пилотов Формулы-1 не потребуют преклонять колено при поддержке акции против расизма
Авто / Формула-1 0

В новом сезоне от пилотов Формулы-1 не потребуют конкретных действий, таких как преклонение колена при поддержке акции против расизма.

«Все в Формуле-1 объединились при поддержке инициативы #WeRaceAsOne, и пилоты покажут это перед Гран-при. Они смогут свободно продемонстрировать свою приверженность и сделать это по-своему, от них не будет требоваться каких-либо конкретных действий. Важно, чтобы все они объединились и полностью поддержали наши инициативы и сообщество», — приводит слова представителя Формулы-1 The Race.

В прошлом сезоне многие пилоты Формулы-1 перед гонками вставали на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.

Ранее в «Мерседесе» сделали заявление по поводу борьбы с расизмом.

В «Мерседесе» сделали заявление по поводу борьбы с расизмом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021