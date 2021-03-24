От пилотов Формулы-1 не потребуют преклонять колено при поддержке акции против расизма
В новом сезоне от пилотов Формулы-1 не потребуют конкретных действий, таких как преклонение колена при поддержке акции против расизма.
«Все в Формуле-1 объединились при поддержке инициативы #WeRaceAsOne, и пилоты покажут это перед Гран-при. Они смогут свободно продемонстрировать свою приверженность и сделать это по-своему, от них не будет требоваться каких-либо конкретных действий. Важно, чтобы все они объединились и полностью поддержали наши инициативы и сообщество», — приводит слова представителя Формулы-1 The Race.
В прошлом сезоне многие пилоты Формулы-1 перед гонками вставали на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.
Ранее в «Мерседесе» сделали заявление по поводу борьбы с расизмом.
В «Мерседесе» сделали заявление по поводу борьбы с расизмом
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