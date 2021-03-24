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Вольф: в Бахрейне «Мерседес» должен доказать, что способен быстро реагировать

Вольф: в Бахрейне «Мерседес» должен доказать, что способен быстро реагировать
Авто / Формула-1 0
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах команды, возникших во время проведения предсезонных тестов в Бахрейне.

«Такое ощущение, что в последнее время мы довольно много поработали в Бахрейне, но результаты противоречивые. В целом, предсезонные тесты для нас были непростыми. «Ред Булл» выглядел сильно, но после тестов всегда трудно сказать, как всё будет на самом деле. Единственное, что мы знаем наверняка, — это то, что мы должны доказать свою способность быстро реагировать.

С момента завершения третьего дня тестов мы начали выяснять, как мы можем вернуться в Бахрейн в лучшей форме всего через несколько дней.

В правилах произошли значительные изменения, которые необходимо интерпретировать и преодолеть. Нам пришлось изменить привычные методы работы в ответ на ограничение бюджета. Но, как нам уже известно, именно в трудных моментах мы узнаём больше всего. Сильная сторона этой команды — это наши люди и наши ценности. Я знаю, что мы можем вернуться сильнее», — приводит слова Вольфа GPFans.

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